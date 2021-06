Lagarde (BCE): “Serve un mercato europeo dei capitali green” (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – “Con il passare della pandemia, dobbiamo spostare l’attenzione dalla conservazione dell’economia alla sua trasformazione. Ciò richiederà di reindirizzare la spesa sia del settore pubblico che di quello privato verso i settori green e digitale. In particolare, abbiamo bisogno di investimenti per circa 330 miliardi di euro all’anno entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell’Europa e circa 125 miliardi di euro all’anno per realizzare la trasformazione digitale. Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, intervenendo al Brussels Economic Forum. Secondo Lagarde, il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – “Con il passare della pandemia, dobbiamo spostare l’attenzione dalla conservazione dell’economia alla sua trasformazione. Ciò richiederà di reindirizzare la spesa sia del settore pubblico che di quello privato verso i settorie digitale. In particolare, abbiamo bisogno di investimenti per circa 330 miliardi di euro all’anno entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell’Europa e circa 125 miliardi di euro all’anno per realizzare la trasformazione digitale. Lo ha detto Christine, presidente della Banca Centrale Europea, intervenendo al Brussels Economic Forum. Secondo, il ...

