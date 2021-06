Il pranzo è servito: parla il conduttore Flavio Insinna (Di martedì 29 giugno 2021) Lunedì 28 giugno su Rai Uno è arrivato “Il pranzo è servito”, il nuovo programma del primo pomeriggio condotto da Flavio Insinna La Rai punta su un programma storico che era condotto da Corrado. Da lunedì 28 giugno, dopo il Tg di Rai Uno, va in onda “Il pranzo è servito”. Al timone di questa nuova edizione Flavio Insinna che si è raccontato rilasciando un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Il conduttore ha spiegato che aveva voglia di riprendere un altro programma di Corrado, così: «Sono andato con Marina a proporre la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021) Lunedì 28 giugno su Rai Uno è arrivato “Il”, il nuovo programma del primo pomeriggio condotto daLa Rai punta su un programma storico che era condotto da Corrado. Da lunedì 28 giugno, dopo il Tg di Rai Uno, va in onda “Il”. Al timone di questa nuova edizioneche si è raccontato rilasciando un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Ilha spiegato che aveva voglia di riprendere un altro programma di Corrado, così: «Sono andato con Marina a proporre la ...

