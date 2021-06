Giuseppe contro Beppe | un moderato anti Draghi e un radicale governista

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021) Quello traConte eGrillo è senza dubbio uno sdi potere. Non privo però di risvolti politici che, secondari oggi, potrebbero presto rivelarsi essenziali e non privi di aspetti paradossali. Statuti a parte, quello di Conte è senza dubbio un tentativo di modificare radicalmente il dna del Movimento fondato da Grillo: da movimentoche teneva insieme suggestioni diverse, spesso caotiche e superficiali ma tutte animate da uno spirito- sistema in senso complessivo a partitoche ambisce a rappresentare il ceto medio. Di fronte a un rovesciamento ...