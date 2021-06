G20 Esteri a Matera | nella città dei sassi l’Italia scommette sul programma “Fame Zero”

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo il G20 del Lavoro a Catania, la settimana scorsa, è la volta del G20 degli, oggi 29 giugno, a. Ad Andrea Orlando si alterna quindi Luigi Di Maio (foto)conduzione del summit internazionale., che fino a novembre ha la presidenza del gruppo dei “grandi” del mondo (i paesi le cui economie assommano il 60% del Pil mondiale), punta su alcuni capisaldi per la sua azione di guida. Focus su Africa e sicurezza alimentare In primo luogo il rilancio della cooperazione multilaterale come chiavelotta alla pandemia da Covid19 e al cambiamento climatico. In ...

Di Maio: "Cooperazione internazionale unico strumento davvero efficace di fronte alle sfide globali" Al via a Matera i lavori della riunione dei ministri deglidelpresieduta dl titolare della Farnesina Luigi Di Maio , secondo appuntamento di una tre giorni che, a suo dire, fa dell'Italia "il crocevia di importanti decisioni a livello globale". ...Serve "cooperazione multilaterale per fermare la crisi sanitaria globale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken aldeglidi Matera. "Dobbiamo portare più vaccini in più Paesi" attraverso il meccanismo Covax, che gli Stati Uniti sostengono con 2 miliardi di dollari. .L'Italia sta lavorando intensamente per favorire una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha dichiarato il ...(ANSA) - MATERA, 29 GIU - Serve 'cooperazione multilaterale per fermare la crisi sanitaria globale'. Lo ha detto il segretario di Stato Usa ...