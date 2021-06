Francesca Fialdini svela tutti i litigi con Tiberio Timperi (Di martedì 29 giugno 2021) Gossip La celebre conduttrice televisiva ha fatto alcune rivelazioni circa gli screzi avuti con il suo collega a La Vita in Diretta Pubblicato su 29 Giugno 2021 Francesca Fialdini è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al portale CheTvFa, dove la conduttrice ha ricordato anche degli screzi con il suo partner professionale a La Vita in Diretta, Tiberio Timperi. La presentatrice di A noi a ruota libera, ha confermato i tanti rumors che si sono rincorsi in rete per anni. Indiscrezioni, pettegolezzi che riportavano con insistenze degli screzi e dei ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Gossip La celebre conduttrice televisiva ha fatto alcune rivelazioni circa gli screzi avuti con il suo collega a La Vita in Diretta Pubblicato su 29 Giugno 2021è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al portale CheTvFa, dove la conduttrice ha ricordato anche degli screzi con il suo partner professionale a La Vita in Diretta,. La presentatrice di A noi a ruota libera, ha confermato i tanti rumors che si sono rincorsi in rete per anni. Indiscrezioni, pettegolezzi che riportavano con insistenze degli screzi e dei ...

Advertising

vitaparanoia04 : Perché in una Rai dove tutti tendono a fare squadra e a lanciare i programmi che seguono la Venier non ha mai lanci… - mariazang_ : RT @vitaparanoia04: Se non l'avete seguita, correte a recuperare la diretta della nostra @mariazang_ con Francesca Fialdini: tante chicche… - vitaparanoia04 : Se non l'avete seguita, correte a recuperare la diretta della nostra @mariazang_ con Francesca Fialdini: tante chic… - gracco63 : RT @dodibatt: Quella con Francesca Fialdini è stata una piacevolissima intervista. Condivido il link alla puntata speciale della trasmissio… - GiovanniVerdoli : RT @dodibatt: Quella con Francesca Fialdini è stata una piacevolissima intervista. Condivido il link alla puntata speciale della trasmissio… -