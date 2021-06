Fine giugno con apice di calore ma inizio con luglio forti temporali e calo termico (Di martedì 29 giugno 2021) Fino a sabato 3 luglio il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni con picchi di caldo al Sud tra mercoledì e giovedì con oltre 40°C in Puglia e in Calabria e fino a 46°C in Sicilia (provincia di Siracusa), dopo di che le temperature cominceranno gradualmente a calare Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) Fino a sabato 3il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni con picchi di caldo al Sud tra mercoledì e giovedì con oltre 40°C in Puglia e in Calabria e fino a 46°C in Sicilia (provincia di Siracusa), dopo di che le temperature cominceranno gradualmente a calare

Advertising

DiMarzio : #Euro2020, #NED | Le parole di #deLigt a fine partita - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - LegaSalvini : #Salvini: 'Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il… - kweenstronza : Il modo in cui l'anno scorso avevo già finito la sessione estiva da 10 giorni e invece quest'anno per un esame di m… - Maedhros67 : RT @ReginaNera6: Il sig. Falcone a Febbraio pubblicava ' A fine Maggio tutti avremo fatto il va€€ino e tornerà a splendere il sole.' È mo… -