Far Cry 7 potrebbe portare la serie in una 'direzione radicalmente diversa' (Di martedì 29 giugno 2021) Ubisoft mira a portare il prossimo gioco di Far Cry in una "direzione radicalmente diversa" secondo recenti indiscrezioni. La società sta ancora lavorando a Far Cry 6, che è stato rallentato dai rinvii legati alla pandemia e che arriverà finalmente il 7 ottobre. I giochi di Far Cry sono stati a lungo un punto di riferimento per Ubisoft. Il titolo originale risale al 2004 e, oltre ai capitoli principali, la serie ha prodotto spin-off come Far Cry 3: Blood Dragon e Far Cry VR: Dive Into Insanity. Tuttavia, nel corso del tempo, Ubisoft è stata sempre più criticata per il gameplay stereotipato. La potenziale ...

