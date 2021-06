Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon (Di martedì 29 giugno 2021) Il noto produttore di smartphone è fra gli sponsor del torneo e ha collaborato con Getty per restaurare e colorare alcuni scatti storici della manifestazione: alcuni risalgono alla fine dell'Ottocento Leggi su repubblica (Di martedì 29 giugno 2021) Il noto produttore di smartphone è fra gli sponsor del torneo e ha collaborato con Getty per restaurare ere alcuni scatti storici della manifestazione: alcuni risalgono alla fine dell'Ottocento

Advertising

CentroGarozzo : Oppo riscopre i colori nelle vecchie foto in bianco e nero di Wimbledon - GizChinait : #OPPO colora Wimbledon e le sue foto leggendarie - cellicom : OPPO celebra il ritorno di Wimbledon con l’iniziativa Courting the Color - SimoneGironi : Ing.Gironi OPPO celebra il ritorno di Wimbledon con l'iniziativa Courting the Color - PlanetR7_ : OPPO celebra il ritorno di Wimbledon con l’iniziativa Courting the Color -

Ultime Notizie dalla rete : Courting the Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon Oppo è fra gli sponsor del torneo di Wimbledon, forse il più celebre fra i tornei di tennis, e per celebrare il ritorno della competizione ha pensato all'iniziativa Courting the Colour: grazie all'utilizzo della tecnologia e alla collaborazione con Getty Images , è stato donato colore ad alcune iconiche fotografie del passato, per raccontare la storia nascosta ...

OPPO celebra Wimbledon ''resuscitando'' alcuni scatti iconici. Ecco la storia del tennis A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, OPPO , premium mobile partner del torneo inglese , celebra il ritorno del tennis e delle competizioni attraverso l'iniziativa " Courting the Colour ". Grazie all'utilizzo di una tecnologia innovativa e di una conoscenza profonda dell'imaging , OPPO, in collaborazione con Getty Images , ha riscoperto il colore di iconiche ...

Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon Corriere Quotidiano Wimbledon, le immagini storiche del tennis rivivono a colori per celebrare l’inizio del torneo inglese Courting the Color Dare nuova vita alle fotografie in bianco e nero che hanno segnato un’epoca nel tennis. È questo l’obiettivo della campagna «Courting the Color» realizza ...

Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...

Oppo è fra gli sponsor del torneo di Wimbledon, forse il più celebre fra i tornei di tennis, e per celebrare il ritorno della competizione ha pensato all'iniziativaColour: grazie all'utilizzo della tecnologia e alla collaborazione con Getty Images , è stato donato colore ad alcune iconiche fotografie del passato, per raccontare la storia nascosta ...A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, OPPO , premium mobile partner del torneo inglese , celebra il ritorno del tennis e delle competizioni attraverso l'iniziativa "Colour ". Grazie all'utilizzo di una tecnologia innovativa e di una conoscenza profonda dell'imaging , OPPO, in collaborazione con Getty Images , ha riscoperto il colore di iconiche ...Courting the Color Dare nuova vita alle fotografie in bianco e nero che hanno segnato un’epoca nel tennis. È questo l’obiettivo della campagna «Courting the Color» realizza ...Courting the Colour, Oppo colora la storia di Wimbledon - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...