Corbo | “De Laurentiis era rimasto come una cappa di smog La gente ancora si fa domande su Napoli-Verona”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 giugno 2021) Antonio, giornalista di Repubblica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Marte Sport Live” “De? Il silenzio stampa eraundisul. Lasi fasu, si chiede perché la squadra non è riuscita a vincere la partita più facile per accedere alla Champions League. Quel pareggio èuna sconfitta e rimaneinspiegabile, non è stato spiegato da De ...