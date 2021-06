Borsa: Milano sale con risparmio gestito, in luce Tim (Di martedì 29 giugno 2021) Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,55% sostenuto dai titoli del risparmio gestito Azimut (+3,1%), Mediolanum (+1,7%) e Banca Generali (+1,4%), in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,55% sostenuto dai titoli delAzimut (+3,1%), Mediolanum (+1,7%) e Banca Generali (+1,4%), in ...

InvestingItalia : #BORSA MILANO apre in lieve rialzo, brilla Azimut, bene Tim, giù Nexi

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa Italiana Oggi 29 giugno 2021: calma piatta, Unicredit e Saipem con spunti La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta di oggi con gli indici poco mossi. E' questa l'indicazione che emerge dall'analisi dei futures sui principali indici di Piazza Affari. Stesso andamento è ...

Borsa: Milano apre in lieve rialzo (+0,08%) ANSA Nuova Europa BORSA MILANO apre in lieve rialzo, brilla Azimut, bene Tim, giù Nexi Apertura in marginale rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali listini europei, divisi tra i timori legati alla diffusione della cosiddetta variante Delta e i segnali di ripartenza dell'att ...

Apertura in marginale rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali listini europei, divisi tra i timori legati alla diffusione della cosiddetta variante Delta e i segnali di ripartenza dell'att ...