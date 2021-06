Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 14:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riunione ministeriale coalizione anti daesh a Roma Blink in lotta restituire che Siri 83 ministri degli esteri in tutto il mondo riuniti a Roma contro il terrorismo di Dash il premier Mario Draghi incontrerà il segretario di stato americano antonin blynken alle 6:30 a Palazzo Chigi in Italia da oggi è tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherina se sia all’aperto ci sono ancora due milioni 700mila cittadini che non più di 60 anni e non hanno fatto una dose di vaccino dunque non hanno alcuna protezione contro il covid ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riunione ministeriale coalizione anti daesh aBlink in lotta restituire che Siri 83 ministri degli esteri in tutto il mondo riuniti acontro il terrorismo di Dash il premier Mario Draghi incontrerà il segretario di stato americano antonin blynken alle 6:30 a Palazzo Chigi in Italia da oggi è tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherina se sia all’aperto ci sono ancora due milioni 700mila cittadini che non più di 60 anni e non hanno fatto una dose di vaccino dunque non hanno alcuna protezione contro il covid ...

Advertising

fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - AnsaValledAosta : Covid: scendono a 35 i contagiati in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso positivo #ANSA - mirella2spa : RT @fanpage: 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? -