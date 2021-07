Temptation Island 2021: dal 30 giugno su Canale 5 (Di lunedì 28 giugno 2021) Grande fermento tra gli amanti dei programmi trash italiani. A partire da mercoledì 30 giugno prenderà il via Temptation Island 2021. Il docu-reality che mostra cosa potrebbe accadere a sei coppie non sposate e senza figli se dovessero rimanere “prede” di single tentatori ritorna. E questa volta lo fa in prima serata su Canale 5. Chi sono le coppie di Temptation Island 2021? Le coppie dell’edizione di quest’anno sono già state formate e sono pronte per mettere alla prova il loro amore. Riusciranno a non farsi sopraffare? Manuela e ... Leggi su mammashoponline (Di lunedì 28 giugno 2021) Grande fermento tra gli amanti dei programmi trash italiani. A partire da mercoledì 30prenderà il via. Il docu-reality che mostra cosa potrebbe accadere a sei coppie non sposate e senza figli se dovessero rimanere “prede” di single tentatori ritorna. E questa volta lo fa in prima serata su5. Chi sono le coppie di? Le coppie dell’edizione di quest’anno sono già state formate e sono pronte per mettere alla prova il loro amore. Riusciranno a non farsi sopraffare? Manuela e ...

Advertising

daGhandi_aFede : detto ciò non so se guardarmi temptation island o iniziare sex education - inyourdr3ams_ : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - giuly_tpwk : chi stasera si vede temptation island???? - kekko___n : Stasera Temptation Island. Io sono pronto ???? #TemptationIsland - zazoomblog : Temptation Island 2021 nel backstage c’è anche Maria De Filippi: ecco cosa fa nel programma - #Temptation #Island… -