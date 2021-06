Sly 4 era originariamente intitolato Sly Cooper: Thiefnet e avrebbe dovuto avere elementi multiplayer cooperativi (Di lunedì 28 giugno 2021) Un recente leak ha rivelato che Sly Cooper 4 originariamente doveva chiamarsi Sly Cooper: Thiefnet e avrebbe dovuto avere elementi multiplayer Cooperativi. Un file zip che contiene diversi video e immagini del gioco è stato pubblicato su Reddit e mostra uno Sly 4 molto diverso da quello che abbiamo ottenuto. La prima differenza immediata è il titolo, "Thiefnet". Questo nome mette in evidenza l'attenzione sull'aspetto social, sebbene ci siano anche riferimenti nel testo al fatto che venga chiamato "Time ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Un recente leak ha rivelato che Slydoveva chiamarsi Slyativi. Un file zip che contiene diversi video e immagini del gioco è stato pubblicato su Reddit e mostra uno Sly 4 molto diverso da quello che abbiamo ottenuto. La prima differenza immediata è il titolo, "". Questo nome mette in evidenza l'attenzione sull'aspetto social, sebbene ci siano anche riferimenti nel testo al fatto che venga chiamato "Time ...

