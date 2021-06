Sei cose che devi assolutamente sapere sul tonno (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’insalata, nella pasta, nel sushi, alla piastra… Il tonno è uno dei pesci preferiti e più versatili presenti sulle tavole italiane e del mondo. Un grande consumo che può facilmente tradursi in una pesca incontrollata ed eccessiva che può mettere in pericolo la sopravvivenza di questa fondamentale risorsa. Per ricordare la necessità di gestione responsabile, coordinata ed efficiente della pesca del tonno Marine Stewardship Council (MSC) pubblica oggi la versione italiana della “Guida al tonno sostenibile 2021”, che fornisce ai lettori informazioni utili a una migliore comprensione della pesca globale di questo preziosissimo pesce. Gli ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’insalata, nella pasta, nel sushi, alla piastra… Ilè uno dei pesci preferiti e più versatili presenti sulle tavole italiane e del mondo. Un grande consumo che può facilmente tradursi in una pesca incontrollata ed eccessiva che può mettere in pericolo la sopravvivenza di questa fondamentale risorsa. Per ricordare la necessità di gestione responsabile, coordinata ed efficiente della pesca delMarine Stewardship Council (MSC) pubblica oggi la versione italiana della “Guida alsostenibile 2021”, che fornisce ai lettori informazioni utili a una migliore comprensione della pesca globale di questo preziosissimo pesce. Gli ...

CHlKOORITA : you know what ? ho cambiato idea ... 'se sei stanca delle tue cose posso farle sparire per 9 mesi' ma nemmeno nel 2… - clownsinasce : + trovarmi Sei l’unica su cui possa ancora contare perché solo a te ho permesso di rimanere quando ogni cosa mi sem… - SweetSofia113 : RT @BiasiErika: Perché non c'è cosa più bella di una persona che ti apprezza per ciò che sei?? Finalmente la verità verrà a galla e Rosalind… - MaurizioFuochi : RT @Gabriel05470893: #JerryCalà sei nato nel 1951, hai 69 anni, le cose sono due, o fai parte dei novax, ho ti pagano per fare il buffone.… - gionelsuocaos : @bambinaviviata sei letteralmente il mio mood aiuto io sono nel letto e tra l’altro se sto scoperta sento freddo, s… -