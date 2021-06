Royal Family: William e Harry, pace fatta? Così non sembra (Di lunedì 28 giugno 2021) I due avrebbero discusso anche al funerale del Nonno, Filippo di Edimburgo Harry e William hanno fatto pace? Da mesi ci si domanda se si siano appianate le divergenze tra i due. I fratelli, figli di Diana e Carlo erano stati immortalati a parlare proprio durante i funerali del Principe Filippo. sembrava che, grazie alla complicità di Kate, avessero trovato un canale per il dialogo. Invece ora trapelano retroscena diversi. A darne notizia l’esperto reale Robert Lacey: durante le esequie del nonno i due avrebbero litigato in maniera piuttosto accesa al Castello di Windsor. “Appena sono entrati nel castello di Windsor – ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) I due avrebbero discusso anche al funerale del Nonno, Filippo di Edimburgohanno fatto? Da mesi ci si domanda se si siano appianate le divergenze tra i due. I fratelli, figli di Diana e Carlo erano stati immortalati a parlare proprio durante i funerali del Principe Filippo.va che, grazie alla complicità di Kate, avessero trovato un canale per il dialogo. Invece ora trapelano retroscena diversi. A darne notizia l’esperto reale Robert Lacey: durante le esequie del nonno i due avrebbero litigato in maniera piuttosto accesa al Castello di Windsor. “Appena sono entrati nel castello di Windsor – ...

Advertising

Affaritaliani : Royal Family, Carlo non inaugurerà la statua di Lady Diana: 'Troppi ricordi' - francesca_edser : RT @Ireprete: Le sorelle Erçel hanno vinto tutto nella vita. Non solo sono due dee, ma Hande è fidanzata con Kerem e Gamze è sposate con Ca… - SaCe86 : #RoyalFamily, colpo di scena a Buckingham Palace: lite furiosa - PieroPasset : @e_franceschini @repubblica Le ho scritto diverse volte sulla Brexit..... Secondo Lei e' un pareggio, dovrebbe smet… - PacettaVa : RT @Ireprete: Le sorelle Erçel hanno vinto tutto nella vita. Non solo sono due dee, ma Hande è fidanzata con Kerem e Gamze è sposate con Ca… -