Ritiro Sassuolo | è ufficiale | comunicati luogo e data del ritiro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilsi ritrova per la nuova stagione agli ordini di mister Alessio Dionisi: ecco il comunicato della società neroverde Ilsi ritrova per la nuova stagione: ecco il comunicato della società. «L’inizio della nuova stagione delCalcio è sempre più vicino. I neroverdi si ritroveranno lunedì 5 Luglio al Mapei Football Center*. Dal 6 all’8 Luglio i calciatori sosterranno le visite mediche e saranno divisi in più gruppi per iniziare, come da protocollo sanitario, il lavoro sul campo a livello individuale*. Venerdì 9 Luglio sul sintetico del centro sportivo neroverde sono in programma i test atletici di Mapei Sport*. ...