Ragazza di 16 anni trovata morta nel Bolognese, si indaga per omicidio. Accertamenti sull’ incontro con un amico (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le forze dell’ordine indagano per omicidio: secondo quanto si apprende, la Ragazza avrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Unadi 16, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, è statain una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel. Le forze dell’ordineno per: secondo quanto si apprende, laavrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18. Si stanno ricostruendo le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta nel Bolognese. Si indaga per omicidio. Il corpo della giovane, scompar… - rubio_chef : Dare la colpa ai palestinesi per le atrocità che sono costretti a subire da 73 anni, è come dire a una ragazza che… - Coninews : “Mi avete conosciuta a Londra come la ragazza di ghiaccio. Da quei Giochi però sono passati nove anni, tra alti e b… - Today_it : Trovata morta una ragazza di 16 anni: si indaga per omicidio - Ereda_V : @beppe_grillo Compreso il povero sindacalista ucciso dal camionista durante uno sciopero una settimana fa. O la rag… -