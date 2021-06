Nintendo Switch Pro vs Nintendo Switch: una simulazione mostra come apparirebbero i giochi attuali (Di lunedì 28 giugno 2021) I rumor riguardanti un nuovo modello di Nintendo Switch circolano da un po' di tempo a questa parte ormai. Inizialmente le voci indicavano che il suo reveal sarebbe stato fatto durante l'E3 2021 ma così non è stato. Se esista o meno questa console per ora non ci è dato saperlo, ma un video simulativo ci consente di dare uno sguardo a come girerebbero i titoli su Nintendo Switch Pro. Il video proviene dallo YouTuber "ElAnalistaDeBits" e vengono confrontati una serie di titoli: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Monster Hunter Rise, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) I rumor riguardanti un nuovo modello dicircolano da un po' di tempo a questa parte ormai. Inizialmente le voci indicavano che il suo reveal sarebbe stato fatto durante l'E3 2021 ma così non è stato. Se esista o meno questa console per ora non ci è dato saperlo, ma un video simulativo ci consente di dare uno sguardo agirerebbero i titoli suPro. Il video proviene dallo YouTuber "ElAnalistaDeBits" e vengono confrontati una serie di titoli: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Monster Hunter Rise, ...

