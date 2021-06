Mondello, tuffo in mare dalla terrazza del vecchio Stabilimento: grave un diciassettenne (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è tuffato dalla terrazza sul mare del vecchio Stabilimento in un punto in cui, soprattutto nel pomeriggio, la profondità del mare non supera i due metri. Sono gravi le condizioni del diciassettenne ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è tuffatosuldelin un punto in cui, soprattutto nel pomeriggio, la profondità delnon supera i due metri. Sono gravi le condizioni del...

