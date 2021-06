Manfredi apre ai Verdi | Borrelli | “Il suo è un auspicio | vedremo”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Quello diche ientrino in coalizione è un suo”. Sono le parole di Francesco Emilio, consigliere regionale, in diretta a Campania Oggi su Teleclubitalia. Oggi il candidato sindacoha detto relativamente aiche “Sono fiducioso che possano entrare in coalizione e portare cosi’ un contributo molto importante”. Per: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.