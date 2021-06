M5S, Conte: “Con Grillo diversità di vedute, per me no a semplice restyling” (Di lunedì 28 giugno 2021) Con Beppe Grillo “è emerso un equivoco di fondo. Non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. Beppe pensa che vada tutto bene così com’è, salvo qualche aggiustamento. La mia valutazione è che Movimento facciano bene forti cambiamenti. Per rilanciare la forza propulsiva e la tensione rivoluzionaria, occorre proiettare lo sguardo in avanti e avere il coraggio di cambiare. E’ la mia posizione, nasce da un ragionamento politico e da una convinzione personale. Oggi” il Movimento “rischia di entrare in una fase di declino se non si rilancia la forza propulsiva”. Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Con Beppe“è emerso un equivoco di fondo. Non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. Beppe pensa che vada tutto bene così com’è, salvo qualche aggiustamento. La mia valutazione è che Movimento facciano bene forti cambiamenti. Per rilanciare la forza propulsiva e la tensione rivoluzionaria, occorre proiettare lo sguardo in avanti e avere il coraggio di cambiare. E’ la mia posizione, nasce da un ragionamento politico e da una convinzione personale. Oggi” il Movimento “rischia di entrare in una fase di declino se non si rilancia la forza propulsiva”. Lo ha detto Giuseppein conferenza stampa. L'articolo ...

Advertising

fattoquotidiano : Scontro dentro M5s, Adnkronos: “C’è stata una telefonata tra Conte e Grillo. Una trattativa esiste, ma restano le d… - Linkiesta : Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente, anzi grotteschissima Questo spettacolo cir… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - dariodangelo91 : #Conte: 'A comunità M5s chiedo di non rimanere passiva, di esprimersi con il voto sulla mia proposta. Non mi accont… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: M5s, Conte: 'Con Grillo diversità di vedute, non mi presto a una pura operazione di facciata' #giuseppeconte https://… -