L’approdo cancellato

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 28 giugno 2021) La sensibilità, nell’accostarsi a un progetto che incide su una natura così potente e incontaminata, dovrebbe essere un obbligo. Se si volesse seguire la lezione di Louis Kahn, potremmo dire che i progetti dovrebbero imparare dai posti con cui si relazionano, dalla magnificenza dell’architettura naturale. Per farlo occorre che ad un molo non lavorino solo ingegneri, ma paesaggisti, professionisti del costruire ecologico; architetti dal pensiero integrato. IL MOLO PENSATO per l’isola di Santo Stefano, nell’ ambito del “contratto istituzionale di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.