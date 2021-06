Il padre di Michele Merlo, l’angoscia dopo la morte del figlio: “Non abbiamo più movito per vivere” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il papà di Michele Merlo, morto il 7 giugno scorso a causa di una emorragia cerebrale generatasi da una leucemia fulminante, torna a parlare. Questa volta però papà Domenico fa sapere che per lui e la moglie questo è un momento difficile, al punto che entrambi non se la sento più di vivere. Michele Merlo si è spento a soli 28 anni, era noto con il nome d’arte di Mike Bird, aveva raggiunto il successo dopo aver partecipato alla 16esima edizione di Amici. All’epoca la sua coach era Emma, che ha presenziato sia alla camera ardente organizzata per il cantante nella sua Rosà, sia al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Il papà di, morto il 7 giugno scorso a causa di una emorragia cerebrale generatasi da una leucemia fulminante, torna a parlare. Questa volta però papà Domenico fa sapere che per lui e la moglie questo è un momento difficile, al punto che entrambi non se la sento più disi è spento a soli 28 anni, era noto con il nome d’arte di Mike Bird, aveva raggiunto il successoaver partecipato alla 16esima edizione di Amici. All’epoca la sua coach era Emma, che ha presenziato sia alla camera ardente organizzata per il cantante nella sua Rosà, sia al ...

