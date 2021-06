I no-vax contro Bruce Springsteen per l’esclusione dai concerti di Broadway

(Di lunedì 28 giugno 2021) Come previsto, all’esterno del St. James Theatre di New York c’è stata una protesta dei no-vaxa seguito della decisione dello staff di non accettare i non vaccinati in occasione delle serateOn. Il Boss, infatti, ha ripreso il suo ciclo dinei teatri per riabbracciare il suo pubblico con spettacoli dalla veste più intima, rispetto agli spettacoli ordinari. L’ingresso riservato ai vaccinati Nelle scorse settimane era nata una polemica per via delle disposizioni dello staff dei Jujamcyn Theatres. Gli organizzatori, infatti, ...

Advertising

Corriere : I due ragazzi contro i genitori No Vax: «Vaccinateci, vogliamo essere liberi» - OptiMagazine : I #novax contro #BruceSpringsteen per l'esclusione dai concerti di #Broadway. - ErDuca79 : @mamo75r @AngeliPaolo @Boloforever @oltrealcaffe @GuidoCrosetto Anche la sperimentazione vax si fa sulla pelle dell… - bisagnino : La Chiesa russa si appella alla scienza contro i no-vax - AsiaNewsIT : La Chiesa russa si appella alla scienza contro i no-vax -

Ultime Notizie dalla rete : vax contro

il Resto del Carlino

Se variante Delta lavoraestate normale, allora non c'è partita. L'arbitro conscio e ... Una festa in vacanza...e che sarà mai? La Muraglia No, Napoli è la roccaforte C'è poi la variante No ...Non considererei queste persone no -. Ma si tratta di persone che hanno avuto riluttanza verso ...6 milioni di over 60 italiani ad oggi non vaccinatiCovid. "Ho sempre sostenuto che è ...Variante Delta in crescita in Australia, Asia, Africa e Sud America e focolai anche in Europa (anche al seguito Euro 2020). Ma da noi estate non contempla varianti.I casi di Covid nel mondo sono oltre 181 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,9 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...