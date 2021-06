Guido Crosetto ridicolizza Giuseppe Conte ancor prima che inizi a parlare | Come ai bei vecchi tempi? | ko tecnico

Advertising

matteo80890716 : @beatrice_tom Povero guido crosetto. Guarda il dito e non la luna. D'altronde,essendo di destra... - Gian59342003 : @GuidoCrosetto Grande Guido Crosetto - SergioPerrotta1 : @GuidoCrosetto Caro Guido Crosetto, semplicemente, i 12 egiziani sono finiti in carcere dopo una condanna, Zaki e R… - Rosyfree74 : RT @zpinningtop: Salve Guido #Crosetto, ultimamente si sta rivelando un arguto mistificatore. Per lei le porte di #ItaliaViva sono aperte! - xblunotte : RT @La7tv: #lariachetira Guido #Crosetto: '#Grillo darà fastidio ma è la rappresentazione fisica dei temi e delle battaglie su cui sono nat… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Crosetto

La7

Sulla questione si è espresso anche il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italiacon un tweet ironico: ' Chissà se questa sera, alla conferenza, arriverà in ritardo come ai bei ...Nei giorni scorsiha colto nel segno questo problema: "Sono antirazzista per educazione, costituzione mentale, non per moda - ha scritto in un tweet - posso manifestare il mio ...La tensione alle stelle nel M5S e la forte prima pagina de Il Fatto Quotidiano contro Beppe Grillo sono il primo argomento che Francesco Magnani affronta in diretta a “L’Aria che Tira Estate”. Il quot ...Rima, 25 giu. Adnkronos) – "Lunedì 28 giugno alle 16 avrà luogo, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa per la presentazione del sito presuntoinnocente.com, lo annuncian ...