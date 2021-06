Google non bloccherà i cookie di terze parti su Chrome fino al 2023 (Di lunedì 28 giugno 2021) L’azienda ha reso noto che ha bisogno di più tempo per lavorare al fianco delle autorità competenti e trovare valide alternative ai cookie per il marketing online Foto: UnsplashGoogle ha annunciato nei giorni scorsi che rimanderà al 2023 il blocco dei cookie di terze parti dal suo browser Chrome, inizialmente pianificato per il 2022. I cookie tengono traccia dell’attività degli utenti e consentono agli inserzionisti di indirizzare in modo mirato la pubblicità online. L’azienda ha dichiarato che la decisione è “soggetta al nostro impegno con l’Autorità ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) L’azienda ha reso noto che ha bisogno di più tempo per lavorare al fianco delle autorità competenti e trovare valide alternative aiper il marketing online Foto: Unsplashha annunciato nei giorni scorsi che rimanderà alil blocco deididal suo browser, inizialmente pianificato per il 2022. Itengono traccia dell’attività degli utenti e consentono agli inserzionisti di indirizzare in modo mirato la pubblicità online. L’azienda ha dichiarato che la decisione è “soggetta al nostro impegno con l’Autorità ...

