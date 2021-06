Ginevra Pisani torna in tivù in un nuovo programma al fianco di Insinna

(Di lunedì 28 giugno 2021), ex corteggiatrice nelUomini e Donne,in, dopo aver partecipato all’Eredità, come professoressa, in, aldi FlavioIl conduttore, che passa il testimone delReazione a Catena, è pronto per lanciarsi in una nuova avventura televisiva, che lo vede al timone di undel passato, amatissimo dal pubblico, ovvero, Il pranzo è servito. Il ...

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - RaiUno : Da OGGI torna su @RaiUno e @RaiPlay uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta:… - MMastrantuono : Mi raccomando vi voglio tutti sintonizzati oggi alle 14 su @RaiUno per #IlPranzoèServito con Flavio Insinna e Ginevra Pisani! - giampiero661MJ : RT @Raiofficialnews: ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal #28giugno… - LuisaRagni : RT @ZicaEliana: Con uno stacchetto tutto per noi??,Ginevra Pisani e @insinnaflavio ci ricordano l'appuntamento con #IlPranzoéServito da doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Pisani

Come si sapeva ormai da qualche tempo, il padrone di casa sarà Flavio lnsinna, affiancato da, già al suo fianco come Professoressa dell' Eredità . Torna così in televisione dopo 28 ...: chi è la valletta de Il pranzo è servito, professoressa de L'Eredità ed ex corteggiatrice di Uomini e Donnesta per iniziare la sua nuova avventura al fianco di Flavio ...Ritorna l’iconico programma di Corrado, al timone Flavio Insinna: ecco tutto quello che c’è da sapere su il Pranzo è servito!Corrado ha scritto la storia della televisione. Come è morto il noto conduttore, diventato amico degli italiani?