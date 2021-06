Garofalo Health Care | informativa sul buy-back

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, ha comunicato che, dal 21 al 25 giugno 2021, ha acquistato 29.687 azioni GHC pari allo 0,03% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,5656 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 165.227,42 euro. A seguito degli acquisti comunicati sopra, al 28 giugno, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 548.707 azioni proprie, pari allo 0,61% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per...

In seguito dell'acquisizione del 51,6% Domus Nova, gli analisti di Equita hanno incrementano il target price su Garofalo Health Care del 4% a 6,7 euro dai precedenti 5,68, confermando il rating " buy ". A Piazza affari, oggi, piccolo spunto rialzista per GHC che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,77%. La sim alza il prezzo obiettivo del 4% a 6,7 euro per azione, dopo che il gruppo ospedaliero, tra i principali in Italia con 26 strutture in otto regioni, ha annunciato ieri l'acquisto del 51,6% di Domus Nova.