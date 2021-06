Fisco | stop riscossione al 30 agosto | in arrivo il maxi-decreto

(Di lunedì 28 giugno 2021) Si parla da settimane di una ulteriore proroga per la ripartenza della macchina dellaa settembre. Tuttavia ancora nessun atto ufficiale, tanto che ora la proroga è divenuta una corsa contro il tempo: in assenza di interventi, dal 1° luglio potrebbe ripartire tutto.inAtteso entro domani, martedì, il Consiglio dei ministri per varare il nuovolegge per la sospensione delle cartelle fino al 30col varo di una nuova proroga alla notifica di atti, ingiunzioni e simili, visto che l’ultima scadenza era il 30 giugno. Cosa contiene Oltre alloalla ...

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, durante 'Nonnews'....articolato e complesso che è un freno per gli investimenti e rende oscuro il mondo delai ... Ecco perché il governo Draghi ora si è posto il traguardo di accelerare per loa una serie di ...Atteso un decreto che conterrà anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini e nuova cig Covid, oltre ad altri due mesi di stop alla riscossione.L'ipotesi: fermarlo solo per i settori più in crisi. Oggi Draghi incontra la maggioranza sulla cassa Covid Blocco dei licenziamenti per le aziende che hanno maggiormente usato la cassa-Covid. È questa ...