FdI contro il «soccorso rosso» a Battisti | ma Bruno Bossio ribatte | «La pena non è vendetta»

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 giugno 2021) Skip to content Polemiche dopo il trasferimento dell’ex terrorista, ma il suo spostamento rientra in una riorganizzazione del circuito alta sicurezza a livello nazionale Il trasferimento di Cesaredal carcere di Rossano a quello di Ferrara scatena la polemica nel centrodestra. «Il pluriomicidaCesareavrebbe chiesto e ottenuto il trasferimento – grazie all’appoggio della sinistra – anche perché i compagni di carcere islamici lo escluderebbero dalla vita sociale, facendolo annoiare. Come non comprenderlo? Anni e anni di latitanza – alla faccia delle vittime, dei familiari e ...