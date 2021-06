Delta plus, Green Pass e Maiorca. La pandemia scatena nuove domande (Di lunedì 28 giugno 2021) La variante Delta potrebbe rimodulare i Green Pass. Lo ha annunciato questa mattina, durante un’intervista radiofonica, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. A seguito del “caso Maiorca”, sorgono nuovi dubbi sulla libertà di cui potremo godere con una sole dose vaccinale. La temuta variante Delta ha raggiunto circa il 20% dei contagi in Italia, ed è probabilmente destinata a salire. Con un occhio proteso verso gli effetti nel Regno Unito, il sottosegretario urge a tempi di richiamo vaccinale più brevi. Solo a quel punto potrebbe essere emesso il Green Pass ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 giugno 2021) La variantepotrebbe rimodulare i. Lo ha annunciato questa mattina, durante un’intervista radiofonica, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. A seguito del “caso”, sorgono nuovi dubbi sulla libertà di cui potremo godere con una sole dose vaccinale. La temuta varianteha raggiunto circa il 20% dei contagi in Italia, ed è probabilmente destinata a salire. Con un occhio proteso verso gli effetti nel Regno Unito, il sottosegretario urge a tempi di richiamo vaccinale più brevi. Solo a quel punto potrebbe essere emesso il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si diffonde sempre più rapidamente in India la variante cosiddetta 'Delta Plus' del coronavirus. Finora individuati… - HuffPostItalia : Allarme variante Delta Plus: in India diffusa già in tre Stati - Diego_Bruno80 : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant - LPincia : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant - Armandoann4 : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant -

Ultime Notizie dalla rete : Delta plus L'ombra delle varianti sull'estate europea Oltre alla variante Delta - plus di cui si è parlato molto anche in Italia, gli esperti sono preoccupati anche da un'altra parente della variante Delta, e dalle varianti Lambda e Kappa. La corsa per ...

Green Pass con una dose, per i bambini e i vari ritardi Il motivo è la diffusione delle varianti Delta e Delta Plus che preoccupa gli esperti e che dopo l'aumento esponenziale dei contagi nel Regno Unito e in Portogallo ha costretto i governi a parziali ...

In India avanza la variante Delta plus - Biotech Agenzia ANSA Borsa: la variante Delta plana sui listini, Milano scivola dell'1,1% in chiusura Strappa all'esordio il portale web MeglioQuesto (+67,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - La variante Delta del coronavirus ...

Variante Delta, sperimentazione Gb: terza dose funziona StampaL’aggiunta di una terza dose nella somministrazione del vaccino anti Covid di Oxford-AstraZeneca rafforza l’effetto immunitario dell’antidoto e la sua capacità di neutralizzare sia la variante A ...

Oltre alla variantedi cui si è parlato molto anche in Italia, gli esperti sono preoccupati anche da un'altra parente della variante, e dalle varianti Lambda e Kappa. La corsa per ...Il motivo è la diffusione delle variantiche preoccupa gli esperti e che dopo l'aumento esponenziale dei contagi nel Regno Unito e in Portogallo ha costretto i governi a parziali ...Strappa all'esordio il portale web MeglioQuesto (+67,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - La variante Delta del coronavirus ...StampaL’aggiunta di una terza dose nella somministrazione del vaccino anti Covid di Oxford-AstraZeneca rafforza l’effetto immunitario dell’antidoto e la sua capacità di neutralizzare sia la variante A ...