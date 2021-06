De Luca è preoccupato | troppi focolai i variante Delta in Campania altro che togliere le mascherine

Advertising

VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - luca_taliercio : @stebellentani Ecco, adesso si che sono preoccupato. - globalistIT : - Luca_Arioli : Chiedo ai Romani se hanno più paura del Covid o del rischio sanitario che si sta creando a Roma con l'emergenza rif… - LiaColombo1 : Prof. Luca Richeldi, pneumologo (una specie di gommista): 'Sono molto preoccupato per gli Over60 non ancora vaccina… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca preoccupato

... o il ministro della Salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore", ha evidenziato De, questa mattina all'inaugurazione della nuova ...Sono moltoper loro. Ci vuole una campagna di sensibilizzazione rivolta a questa fascia ... Ad affermarlo in un'intervista al 'Corriere della Sera', èRicheldi, pneumologo del ...Lunedì, 28 giugno 2021 Home > aiTv > De Luca: "Focolai di Variante Delta in Campania" (Agenzia Vista) Napoli, 28 giugno 2021 "Dobbiamo essere estremamente preoccupati. Abbiamo dei focolai in Campania ..."Mi rivolgo ai ragazzi in particolare: siamo a fine giugno, chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l’ultima settimana di luglio", ha detto ...