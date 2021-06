Covid: Mattarella vede Blinken, ‘Ue e Usa in prima linea per vaccini a tutti popoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Ue e Usa assumano la guida nella lotta alla pandemia, per offrire “in maniera disinteressata” alla comunità internazionale “strumenti validi a tutela della salute di tutti i popoli”. E’ la convinzione espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John Blinken. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Ue e Usa assumano la guida nella lotta alla pandemia, per offrire “in maniera disinteressata” alla comunità internazionale “strumenti validi a tutela della salute di”. E’ la convinzione espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

