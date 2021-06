Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard (Di lunedì 28 giugno 2021) MilanO - Con l'europeo della Danimarca che sta procedendo fino ai quarti di finale c'è il rischio che per Mikkel Damsgaard si scateni una vera e propria asta per strapparlo alla Sampdoria con ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021)O - Con l'europeo della Danimarca che sta procedendo fino ai quarti di finale c'è il rischio che per Mikkelsi scateni una vera e propria asta per strapparlo alla Sampdoria con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard ... il Milan vorrebbe, invece chiudere il prima possibile facendo un ultimo grande investimento (ma a cifre diverse) dopo Maignan e Tomori : la speranza è che l'eventuale partenza di Leao porti a 20 ...

Anche l'Inter su Kessie se non rinnovasse col Milan Commenta per primo Franck Kessie all'Inter piace da tempo , lo ha fatto sapere Ausilio, lo ha confermato Massara, e anche oggi che la sua situazione contrattuale con il Milan è in fase di stallo a solo 1 anno dalla scadenza il club nerazzurro, secondo Tuttosport , continua a monitorare il centrocampista ivoriano.

Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, è stallo: l’Inter ci prova Pianeta Milan Calciomercato ex Monza, la differenza tra la valutazione attuale di Pessina e quella di sei anni fa in biancorosso: ecco i dettagli L’ex centrocampista monzese Matteo Pessina, grazie al grande Europeo che sta disputando con l’Italia (due gol in 144 minuti) , vede lievitare esponenzialmente la sua quotazione di mercato. Il calciato ...

Calcio, Fabio Capello su Italia-Belgio: “La squadra di Mancini ha una qualità alta, spero che De Bruyne non recuperi” La Nazionale italiana di Roberto Mancini è pronta per una nuova sfida. Gli azzurri, dopo aver sofferto molto contro l'Austria, si apprestano il prossimo 2 luglio ad affrontare nei quarti di finale deg ...

