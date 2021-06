Calcio | Didier Deschamps | “Non sottovalutiamo la Svizzera | la partita dell’Italia è stata emblematica”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Stasera l‘Arena Na?ional? di Bucarest (Romania) sarà teatro del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2021 ditra Francia e. I campioni del mondo in carica, reduci dal girone di ferro con Portogallo e Germania concluso in testa, se la vedranno contro gli elvetici che invece sono giunti terzi nel raggruppamentoe sulla carta non ci dovrebbe essere storia. La formazione allenata daha una tale qualità a livello individuale che per i rossocrociati di Vladimir Petkovic le speranze del passaggio di turno sono molto scarse. Se si guarda ai precedenti, il ...

Deschamps SVIZZERA (3 - 4 - 1 - 2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic A disp.: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, ...Regola numero 1 nel ritiro della Francia agli Europei: evitare il COVID. Nasce da qui uno dei divieti più discussi, ma mai come in questo momenti necessario dettato daDeschamps : niente sesso per i calciatori impegnati a Euro 2020: niente contatti con mogli, fidanzate o scappatelle con qualche amante. Per evitare defezioni dovute a casi di COVID nel ritiro ...Stasera l'Arena Na?ionala di Bucarest (Romania) sarà teatro del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio tra Francia e Svizzera. I campioni del mondo in carica, reduci dal gi ...Astinenza sessuale, come precauzione ulteriore del protocollo anti Covid e non sprecare energie. Così la Francia si prepara alle sfide degli Europei e chiede ai calciatori un sacrificio, restringendo ...