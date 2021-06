Bologna, Sabatini conferma Arnautovic: “Mi piacciono i rissaioli, per questo lo prendiamo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Una conferma che arriva direttamente dal direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, intervistato da Il Messaggero che ha confermato l’acquisto di Marko Arnautovic: “Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra. E’ buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Unache arriva direttamente dal direttore dell’area tecnica del, Walter, intervistato da Il Messaggero che hato l’acquisto di Marko: “ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra. E’ buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per, è un rissaiolo e a me i”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

