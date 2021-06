Antibiotico resistenza | una pandemia continua e silenziosa

(Di lunedì 28 giugno 2021) Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che l’OMS definisce “un problema globale non più rimandabile” Venezia 28 giugno 2021 – Rispetto a Covid-19, l’(AMR) è una, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA INTERAPIA ...

Dalla ricerca scientifica potrebbe arrivare un'arma per proteggere il sistema immunitario durante le terapie antibiotiche e una difesa in più contro l'. Uno studio condotto da Gaetano Villani , ordinario di Biochimica della scuola di Medicina dell'università di Bari Aldo Moro in collaborazione con il professore Peter Seibel , ...A quest'ultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi die delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi ...(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che l'OMS definisce "un problema globale non più rimandabile” Ven ...La resistenza antimicrobica è una delle prime dieci minacce per la salute pubblica mondiale. La strategia europea per combatterla ...