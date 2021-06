Anche il computer di backup non funziona: il gusto al telescopio spaziale Hubble è ancora un mistero (Di lunedì 28 giugno 2021) La NASA non è ancora riuscita a individuare il problema che ha afflitto uno dei computer di bordo del telescopio spaziale Hubble: esclusi problemi ai moduli di memoria, Anche il computer di backup non funziona. La causa del guasto forse in un componente essenziale per il controllo degli strumenti scientifici.... Leggi su dday (Di lunedì 28 giugno 2021) La NASA non èriuscita a individuare il problema che ha afflitto uno deidi bordo del: esclusi problemi ai moduli di memoria,ildinon. La causa del guasto forse in un componente essenziale per il controllo degli strumenti scientifici....

Advertising

Digital_Day : Tecnici ancora al lavoro per ripristinare il funzionamento del computer deputato al coordinamento degli strumenti s… - 1italiano1 : Instagram, test per pubblicare anche da computer. Non più soltanto dal telefono o da un tablet. | #ANSA - annaritab72 : Quando fuori fa moltooo caldo, il mio computer tende a sciogliersi, ma ce la faremo anche quest’estate #NeverGiveUp - ansa_tecnologia : Instagram, test per pubblicare anche da computer. Non più soltanto dal telefono o da un tablet. | #ANSA - iviaggidispeedy : Instagram, test per pubblicare anche da computer -