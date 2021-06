Un limite di Insigne è la sua generosità in campo, nessun talento corre tanto (Di domenica 27 giugno 2021) Buonasera direttore, le scrivo per condividere con lei un mio pensiero nei riguardi del nostro capitano Lorenzo Insigne. Comincio col dire che sono d’accordo con le sue opinioni sul Magnifico quasi al 100%, non è un campione, un ottimo calciatore raramente decisivo nelle partite importanti e che inizia la parabola discendente della sua pur importante carriera senza nulla di particolarmente glorioso da mettere in bacheca… almeno finora. Anche questi Europei lo stanno dimostrando. Tuttavia per Mancini, da tutti considerato artefice della rinascita della Nazionale, è stato ed è tuttora imprescindibile, Sacchi e Zeman lo hanno spesso definito il più grande ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) Buonasera direttore, le scrivo per condividere con lei un mio pensiero nei riguardi del nostro capitano Lorenzo. Comincio col dire che sono d’accordo con le sue opinioni sul Magnifico quasi al 100%, non è un campione, un ottimo calciatore raramente decisivo nelle partite importanti e che inizia la parabola discendente della sua pur importante carriera senza nulla di particolarmente glorioso da mettere in bacheca… almeno finora. Anche questi Europei lo stanno dimostrando. Tuttavia per Mancini, da tutti considerato artefice della rinascita della Nazionale, è stato ed è tuttora imprescindibile, Sacchi e Zeman lo hanno spesso definito il più grande ...

