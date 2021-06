Strage di uccelli in Sicilia a causa del caldo

(Di domenica 27 giugno 2021) Ilfadiin, nel Ragusano, fortunatamente ci sono i volontari in prima linea ad aiutare queste piccole creature. Sono centinaia gliche stanno morendo in questi giorni adel. La ragione sarebbero le tegole che con l’aumentare delle temperature si surriscaldano. In particolare il fenomeno si accusa nei centri storici. Solo a Ragusa negli ultimi giorni in cui le temperature hanno superato i 40 gradi, sono stati salvati circa 450 volatili – tra rondoni, rondini e stornelli – e accolti poi in un magazzino fresco. L’azione di ...

