Si tuffa in mare per salvare la vita alla figlia e alle amiche: Fernando muore poco dopo (Di domenica 27 giugno 2021) Fernando Porcu è morto sulla spiaggia di Gutturu de Flumin, in Sardegna: si era tuffato in mare per soccorrere la figlia di 13 anni e due amiche. Dramma in Sardegna, dove nel piccolo Comune di Villamar un uomo di 60 anni, Fernando Porcu, è morto per un malore dopo essersi tuffato in mare per salvare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 27 giugno 2021)Porcu è morto sulla spiaggia di Gutturu de Flumin, in Sardegna: si erato inper soccorrere ladi 13 anni e due. Dramma in Sardegna, dove nel piccolo Comune di Villamar un uomo di 60 anni,Porcu, è morto per un maloreessersito inperL'articolo proviene da Leggilo.org.

