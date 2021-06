Olanda battuta 2-0 | Rep Ceca ai quarti di finale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 giugno 2021) La Repubblicabatte 2-0 l'e si qualifica per idi Euro 2020: sabato 3 luglio la sfida con la Danimarca. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara gira al 55' quando De Ligt viene espulso per aver fermato il pallone con la mano e impedito a Schick di trovarsi a tu per tu con Stekelenburg: Karasev in un primo momento mostra il giallo alla juventino, ma viene corretto dal Var. Al 68' apre Holes di testa, all'80' la chiude Schick.