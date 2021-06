L’osteopatia diventa una professione sanitaria in Italia, ma non è un riconoscimento scientifico (Di domenica 27 giugno 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato il via libera al Dpr (Decreto del Presidente della Repubblica) che riconosce la figura professionale dell’osteopata. Si conclude così un meccanismo già messo in modo da Beatrice Lorenzin nel marzo 2018, che ne rivendica il merito. Così, dopo il disegno di legge sull’agricolutra biodinamica approvato in Senato e il già riconosciuto status di «medicinali» dei preparati omeopatici, una nuova pseudoscienza ha ricevuto un riconoscimento istituzionale. Per chi ha fretta: Non esistono studi controllati che dimostrano una reale efficacia delL’osteopatia. Spesso la figura dell’osteopata non corrisponde a ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato il via libera al Dpr (Decreto del Presidente della Repubblica) che riconosce la figura professionale dell’osteopata. Si conclude così un meccanismo già messo in modo da Beatrice Lorenzin nel marzo 2018, che ne rivendica il merito. Così, dopo il disegno di legge sull’agricolutra biodinamica approvato in Senato e il già riconosciuto status di «medicinali» dei preparati omeopatici, una nuova pseudoscienza ha ricevuto unistituzionale. Per chi ha fretta: Non esistono studi controllati che dimostrano una reale efficacia del. Spesso la figura dell’osteopata non corrisponde a ...

