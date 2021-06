LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP d’Olanda Moto3 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Lo spettacolo è assicurato in una pista molto impegnativa come quella di Assen. Dopo una stagione di assenza il Motomondiale torna nei Paesi Bassi per la nona competizione del 2021. Pedro Acosta ha imposto il suo passo settimana scorsa in Germania, manifestazione in cui ha ottenuto il quarto acuto del ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP d’– Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’per quanto riguarda la. Lo spettacolo è assicurato in una pista molto impegnativa come quella di Assen. Dopo una stagione di assenza il Motomondiale torna nei Paesi Bassi per la nona competizione del. Pedro Acosta ha imposto il suo passo settimana scorsa in Germania, manifestazione in cui ha ottenuto il quarto acuto del ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Alcoba conquista la pole con il nuovo record della pista! Fenati e Foggia in… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Suzuki vola nella FP2 e cade, poi la pioggia cristallizza tutto, 5 italiani… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #Assen #AssenGP #DutchGP In prima fila anche Foggia, Acosta KO dopo l'incidente in FP3 - - motograndprixit : #Moto3 #Assen #AssenGP #DutchGP In prima fila anche Foggia, Acosta KO dopo l'incidente in FP3 - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2021 in DIRETTA: Alcoba guida il gruppo terzo Antonelli - #Moto3 #Olanda #DIRETTA: #Alcoba -