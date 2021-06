Lazio, idea Toma Basic per il centrocampo: Napoli beffato? (Di domenica 27 giugno 2021) In casa Napoli uno dei centrocampisti più seguiti e più graditi dalla dirigenza è probabilmente Toma Basic, 25enne croato del Bordeaux. Su di lui però nelle ultime ore, almeno secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, è piombata la Lazio del neoallenatore Maurizio Sarri. Il club capitolino, come scrive Niccolò Ceccarini, ha sorpassato il Napoli nella L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 giugno 2021) In casauno dei centrocampisti più seguiti e più graditi dalla dirigenza è probabilmente, 25enne croato del Bordeaux. Su di lui però nelle ultime ore, almeno secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, è piombata ladel neoallenatore Maurizio Sarri. Il club capitolino, come scrive Niccolò Ceccarini, ha sorpassato ilnella L'articolo

