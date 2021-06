L’abbraccio dei gemelli del gol e la rivincita a Wembley | ci vogliono ancora tre gare e meno popopo

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 27 giugno 2021) Li chiamavanodel gol, Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Merito di un allenatore iconico come lo jugoslavo Vujadin Boškov. Corre l’anno 1986, l’allenatore che ha riportato l’Ascoli in serie A con una cavalcata trionfale siede sulla panchina dei blucerchiati – scelto da Paolo Mantovani. Ha un colpo di genio: replicare quanto proposto da Azeglio Vicini nell’Under 21 qualche anno prima, mettendo il Mancio alle spalle di Vialli – sin lì poco convincente a Genova (anche a causa dell’equivoco tattico risolto solo da Boškov). Da lì in poi cambia la storia: Vialli e Mancini si mostrano affiatati come non mai e così la bacheca blucerchiata – sin lì ...