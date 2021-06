Il Belgio batte 1 - 0 il Portogallo | è ai quarti con l' Italia

(Di domenica 27 giugno 2021) Ilil1 - 0 in un incontro degli ottavi di finale dell'Europeo, giocato a Siviglia, e si qualifica per idove affronterà l', venerdì prossimo a Monaco di Baviera. ...

pisto_gol : Ita-Aut 2:1 Una brutta Italia batte l’Austria con i gol di Chiesa e Pessina e vola ai 4 di finale: partita complica… - uvnsteady : RT @lagoldoninuda: Se il Belgio ci batte 3-0 con tripletta si Romelu io esulto, sappiatelo - lagoldoninuda : Se il Belgio ci batte 3-0 con tripletta si Romelu io esulto, sappiatelo - tuttoepolitica : @FrMaselli Ah certo,perché l’Italia batte il Belgio #EURO2020 - claudio_89_ : @Chiariello_CS Umbè qua le cose si mettono discretamente bene. Il vero scoglio per la finale è il Belgio. La Spagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio batte

Il gol è nell'aria e arriva quasi allo scadere della prima frazione con Thorgan Hazard che riceve al limite dell'area, punta il palo lontano e calcia beffando Rui Patricio e regalando alil ...ROMA, 27 GIU Ilil Portogallo 10 in un incontro degli ottavi di finale dell'Europeo, giocato a Siviglia, e si qualifica per i quarti dove affronterà l'Italia, venerdì prossimo a Monaco di Baviera. La ...Francia clamorosamente sotto di un gol al termine del primo tempo grazie alla rete elvetica di Seferovic. Eliminata la Francia ai calci di rigore. Nei supplementari, la Svizzera resiste agli attacchi ...La Nazionale del ct Roberto Mancini deve battere il Belgio di Roberto Martinez per superare i quarti e raggiungere le Final Four di Wembley ...