Grillo e Conte cercano di salvarsi la pelle

Un chiarimento sul piano personale c'è stato, anche se non tutti gli aspetti politici sono stati risolti. Beppe Grillo ha alzato il telefono e ha chiamato Giuseppe Conte, passaggio fondamentale in questa difficile trattativa che dovrebbe portare alla stesura del nuovo Statuto M5s. Così i due sono tornati a parlarsi, non più tramite intermediari. Sono trascorse settantadue ore di tattica, di strategia, durante le quali la tensione è arrivata a livelli altissimi. In fondo, lo si è visto già quando era premier, Conte è un esperto di negoziati e con il Garante, in questi giorni, ha utilizzato un po' il suo metodo già consolidato.

