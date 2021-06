Governo, domani la cabina regia con Draghi (Di domenica 27 giugno 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, si terrà domani alle ore 17.30 una cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Molti i temi di confronto, tra questi è probabile che ci sia anche quello della giustizia, visto che il presidente del Consiglio ha annunciato martedì scorso che la riforma sarebbe arrivata a giorni in Cdm. “Molti gli argomenti di confronto – spiega un ministro – ma non sappiamo ancora quali verranno trattati nel dettaglio. domani pomeriggio capiremo”. Con ogni probabilità, nel confronto ci sarà spazio anche per un confronto sul tema della proroga ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, si terràalle ore 17.30 unadicon il premier Marioe i capi delegazione delle forze di maggioranza. Molti i temi di confronto, tra questi è probabile che ci sia anche quello della giustizia, visto che il presidente del Consiglio ha annunciato martedì scorso che la riforma sarebbe arrivata a giorni in Cdm. “Molti gli argomenti di confronto – spiega un ministro – ma non sappiamo ancora quali verranno trattati nel dettaglio.pomeriggio capiremo”. Con ogni probabilità, nel confronto ci sarà spazio anche per un confronto sul tema della proroga ...

