F1 su TV8, GP Stiria 2021: orario in chiaro, programma, diretta, differita gara (Di domenica 27 giugno 2021) La pista di Spielberg è pronta a ospitare il Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale 2021 di Formula Uno e primo appuntamento di un double header che si completerà con il GP d’Austria settimana prossima. Lotta infuocata per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, reduci dall’intensissimo braccio di ferro del Paul Ricard, vinto dall’olandese e dalla Red Bull grazie a una strategia più aggressiva. SuperMax comanda la classifica generale con 12 punti di vantaggio sul britannico, il quale deve provare a sovvertire la situazione, pena il rischio di veder l’avversario volare via. La Red Bull, invece, ha un “cuscinetto” di ben 37 lunghezze ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) La pista di Spielberg è pronta a ospitare il Gran Premio di, ottavo atto del Mondialedi Formula Uno e primo appuntamento di un double header che si completerà con il GP d’Austria settimana prossima. Lotta infuocata per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, reduci dall’intensissimo braccio di ferro del Paul Ricard, vinto dall’olandese e dalla Red Bull grazie a una strategia più aggressiva. SuperMax comanda la classifica generale con 12 punti di vantaggio sul britannico, il quale deve provare a sovvertire la situazione, pena il rischio di veder l’avversario volare via. La Red Bull, invece, ha un “cuscinetto” di ben 37 lunghezze ...

